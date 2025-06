Presidente da Funjope recebe Medalha Epitácio Pessoa na Assembleia Legislativa da Paraíba

Na manhã desta quinta-feira (12), a Assembleia Legislativa da Paraíba concedeu a Medalha Epitácio Pessoa ao presidente da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves. A honraria, considerada a mais alta do parlamento estadual, foi proposta pelo deputado João Gonçalves (PSB).

Em entrevista à imprensa, Marcus Alves destacou a alegria pelo reconhecimento de seu trabalho à frente da Funjope.

“É um sentimento de gratidão, felicidade e a certeza de que João Pessoa e a Paraíba conseguem enxergar uma política cultural justa e correta, que estamos desenvolvendo na Funjope. Vivemos um momento delicado no Brasil, com muitas dificuldades, e é sempre importante, do ponto de vista pessoal, receber esse reconhecimento público pelo trabalho que realizamos”, afirmou.

O autor da proposta, deputado João Gonçalves, ressaltou a trajetória e a competência de Marcus Alves, destacando sua contribuição para a cultura popular.

“Marcus Alves é um homem das mil e uma utilidades no meio cultural, social e festivo. Um homem do povo, e nada mais justo do que prestar essa homenagem. Seu currículo é vasto, já tem reconhecimento em Minas Gerais e em outras localidades, e aqui em João Pessoa ele tem transformado, acima de tudo, a cultura popular e folclórica”, enfatizou.