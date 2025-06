Em resposta ao Procon-CG, operadora de saúde reafirma compromisso com atendimento a pacientes

Após divulgação de que o Procon de Campina Grande está apurando supostas falhas no atendimento a pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), uma operadora de plano de saúde divulgou nota à imprensa reafirmando seu compromisso com a qualidade do serviço.

Leia a nota na íntegra:

“A operadora de saúde informa que ainda não foi formalmente notificada pelo Procon de Campina Grande. Ainda assim, reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e a excelência no atendimento aos beneficiários, motivo pelo qual apresentará oportunamente sua defesa administrativa em relação ao conteúdo divulgado.

Nos casos envolvendo o atendimento a pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foram adotadas medidas para aprimorar a qualidade dos serviços, como a inauguração de unidade especializada em Campina Grande e a ampliação da equipe multidisciplinar. A operadora também mantém diálogo contínuo com as famílias, com foco no acolhimento e na continuidade do tratamento.

A operadora permanece à disposição das autoridades e dos beneficiários para prestar todos os esclarecimentos necessários.”