Em mais uma edição do quadro “Fora dos Autos”, na Rádio Caturité FM, o juiz Edivan Rodrigues trouxe à tona uma reflexão que une espiritualidade e liderança com fundamentos jurídicos. Baseando-se no capítulo 18 do livro de Êxodo, ele apresentou o episódio conhecido como “Conselho de Jetro”, em que o sogro de Moisés propõe uma nova forma de organização para a condução da justiça entre o povo de Israel.

Segundo Edivan, a Bíblia mostra que Jetro, sacerdote de Midiã, ao perceber o esgotamento físico e emocional de Moisés, que passava o dia todo resolvendo as queixas do povo, sugeriu uma descentralização do poder.

“Jetro aconselha que Moisés escolha homens capazes, tementes a Deus, honestos e que aborreçam a avareza para julgar causas menores, enquanto ele se dedicaria às questões mais complexas”, explicou o magistrado.

O juiz destacou que essa orientação milenar continua atual e inspira modelos de gestão pública e judiciária até os dias de hoje.

“É uma lição sobre delegar, confiar e construir uma Justiça mais eficiente e próxima do povo. A Bíblia, nesse trecho, fala diretamente sobre a organização do poder e a importância de líderes justos e preparados”, afirmou.

Ouça o áudio completo da fala do juiz Edivan Rodrigues no quadro ‘Fora dos Autos’