Feira do Empreendedor terá a participação de Carlinhos Brown e de Giovanna Antonelli

Quando do lançamento da próxima Feira do Empreendedor, na tarde ontem, no Museu de Arte e Ciência de Campina Grande, a analista do Sebrae/PB e coordenadora do evento (que vai acontecer no final de agosto próximo), Kamila Albuquerque, pontificou que “empreender é muito mais do que abrir um negócio. É se capacitar e transformar vidas”.

Kamila antecipou que o músico baiano Carlinhos Brown e a atriz Giovanna Antonelli estão entre os 70 participantes já convidados para o evento que será sediado no Centro de Convenções Vital do Rêgo.

