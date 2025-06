Com a chegada do mês de junho, o movimento na Feira Central de Campina Grande tem animado os comerciantes de frutas. Entre os produtos mais procurados nesta época estão a pinha e o caju, que já começam a aparecer com preços promocionais.

“O caju do Norte tá na promoção, doze por dez. A pinha menor também tá esse preço. Já a grandona, quatro por dez”, contou o feirante Alexandro Ramos, que trabalha no local há 19 anos. Segundo ele, o mês junino é de boas vendas: “Graças a Deus, está excelente”.

O senhor Haroldo José Silva também está otimista. Ele destacou as frutas disponíveis na banca, como diferentes tipos de laranja, tangerina e limão.

“A laranja comum é 7 por 5, o limão tahiti tá 6 por 2”, informou. Haroldo ainda comentou que, com a chegada dos turistas, a expectativa é de melhora nas vendas: “Vai chegando gente de fora, o consumo aumenta”.

Já dona Elizabeth Souza Damião, com 57 anos de experiência na feira, trouxe um panorama mais detalhado dos preços.

“Banana tá um pouquinho cara, maracujá tá 10 o quilo, a uva abaixou de 15 pra 10. A laranja agora tá 10 por 10, antes era 10 por 5. A cenoura também encareceu”, contou, sempre com bom humor. “Mas o resto dá pra ir levando. Só agradecendo a Deus por tudo”, completou.

