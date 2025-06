Adutora do Pajeú será entregue pelo governo federal na Paraíba

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, estará nesta quinta-feira (12) na cidade de Teixeira, no Sertão da Paraíba, onde fará uma visita à estação Elevatória 17 e, em Desterro, para visitar a Estação de Tratamento de Água do Ramal de Desterro, onde será inaugurado o Ramal de Desterro da Adutora do Pajeú.

De acordo com o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), trata-se de uma das principais obras de infraestrutura hídrica do Nordeste, que vai garantir o fornecimento de água potável para diversas cidades do semiárido, beneficiando populações dos estados de Pernambuco e Paraíba, especialmente no Sertão do Pajeú.

Veneziano lembrou que a Adutora do Pajeú é fruto de uma articulação iniciada em 2023, atendendo a reivindicação de gestores e lideranças da região.

“Este ato de hoje simboliza muito, simboliza o compromisso do governo federal de continuar a fazer os investimentos hídricos para a segurança hídrica das regiões do semiárido nordestino. São obras complementares às obras principais da integração do São Francisco, pelo eixo leste e pelo eixo norte, e essa do Pajeú é de muita importância para os municípios da região de Teixeira, Cacimbas, Desterro, a própria Taperoá”, disse Veneziano.

Ele agradeceu à dedicação do ministro Waldez Góes em concretizar a obra e lembrou das diversas audiências que teve no Ministério para tratar do assunto.

“Eu me recordo muito bem de algumas audiências que eu tive com o ministro, inclusive ao lado do prefeito George, de Taperoá, também falando em relação aos gestores de Cacimbas e de Desterro, e ele sempre muito evolvido em poder dar sequência a essas obras. Como, tecnicamente, os próprios integrantes do ministério assim designam, são obras de complementação ao projeto principal e é dessa forma que vai sendo concluído todo esse processo amplo de investimentos hídricos do governo federal”, destacou Veneziano.