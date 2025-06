Prefeitura de Boa Vista antecipa primeira parcela do 13º salário dos servidores

Nesta terça-feira (11) a Prefeitura de Boa Vista, efetuou o pagamento da primeira parcela do 13º salário a servidores efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas. A antecipação representa o incremento de aproximadamente R$ 700 mil em recursos circulando diretamente no comércio local e estimulando os festejos juninos da cidade que começam amanhã.

De acordo com o prefeito Fernando Aires, a antecipação do benefício reflete o compromisso da gestão com o funcionalismo público e com a organização fiscal do município.

“Estamos nos dedicando intensamente nesses primeiros meses para imprimir nossa marca na administração municipal. O pagamento antecipado do 13º é uma demonstração de respeito aos servidores e uma forma de aquecer a economia local neste período tão importante”.

Para facilitar o planejamento financeiro e intensificar a transparência, o prefeito Fernando Aires, divulgou no início da gestão, o calendário de pagamento dos servidores municipais. Através do calendário, todos os servidores têm acesso as datas de cada mês em que receberão seus salários.

A segunda parcela do 13º tem previsão de pagamento para o dia 11 de dezembro.