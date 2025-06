Mudanças que ocorreram na gestão da Saúde do estado em Campina

Por (digamos) demanda do deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB), o governador João Azevedo (PSB) refez um recente ato administrativo.

Eulália Patricia Sousa Neves é a nova diretora geral do Hemocentro de Campina Grande.

Ela é esposa do presidente do Conselho Deliberativo do Hospital da FAP, Derlópidas Neves.

Andrezza Sandrine Agra Ribeiro foi exonerada (poucos dias após a sua nomeação) do cargo de diretora geral do Hemocentro de Campina Grande.

Ela foi designada para a diretoria administrativa do Hospital das Clinicas de Campina Grande.

O Diário Oficial do Estado também publicou, em sua edição de ontem, a exoneração da diretoria administrativa do Hospital das Clínicas de Rogério da Silva Cabral.

*notícia da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

