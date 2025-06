Livramento dá início à 6ª edição da Festa da Cabra nesta quinta-feira

A6ª Festa da Cabra, realizada pela Prefeitura de Livramento, município do Cariri paraibano, começa nesta quinta-feira (12).

A programação terá exposição de animais, torneio leiteiro, palestras e oficinas voltadas à caprinocultura e apresentações culturais.

O evento conta com o apoio do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB), e acontece até este sábado (14).

Para o secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo, a 6ª Festa da Cabra da cidade de Livramento “contribui para o fortalecimento, ainda mais, da caprinocultura do Cariri e o município de consolida no calendário de eventos do agro”. Ele ressalta a importância para os produtores rurais com a realização das feiras e exposições por “possibilitarem a troca de experiências, a realização de negócios, a capacitação profissional e, também, a divulgação da cultura regional”.

O prefeito de Livramento, Nananda Barboza, frisou que a 6ª Festa da Cabra terá uma programação variada e tem por objetivo valorizar o produtor rural da região. Ele afirmou que “a Festa da Cabra é mais que uma celebração da nossa cultura e economia rural. É um momento de encontro, de valorização do pequeno produtor e de fortalecimento da nossa identidade sertaneja”.

A programação da 6ª Festa da Cabra em Livramento terá a abertura oficial com recepção de animais nesta quinta-feira, das 12h às 16h, seguida da secagem das cabras leiteiras às 18h. Já às 19h, acontecerá a apresentação da mostra de dança cultural dos alunos da ECIT João Lelys se apresentam em uma mostra de dança cultural. As atividades do primeiro dia do evento ocorrerão às 20h30 com o tradicional Bingo dos Produtores Rurais, organizado pela Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco).

Já na sexta-feira, dia 13, a programação terá a realização de de oficinas, exposições e apresentações de projetos agropecuários dos estudantes da ECIT João Lelys, quando serão abordados temas como sanidade caprina, apicultura, mecanização agrícola, hortas escolares. Às 14h, haverá uma palestra sobre escrituração zootécnica, e à noite, ocorrerá um momento cultural com homenagem a Eloi Davi.

A 6ª Festa da Cabra será encerrada no sábado (14). A programação contará com o julgamento de pista das raças caprinas e ovinas, a exposição de produtos artesanais, a premiação dos vencedores e o tradicional banho de leite. Às 20h, acontecerá o encerramento oficial do evento com a presença de autoridades e, na sequência, apresentação de forró pé-de-serra para animar o público.

Realizada pela Prefeitura de Livramento e integrando o Circuito Paraíba Agronegócios com o apoio do Governo do Estado, por meio da Sedap-PB, a Festa da Cabra tem a parceria com a Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer-PB), Apacco, Sebrae-PB, Sistema Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB), Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa-PB), Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental (Cisco) e Governo Federal.