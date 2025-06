Campina Grande sedia evento nacional sobre mobilidade urbana

A cidade de Campina Grande recebe, nesta semana, a 121ª edição do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, um dos mais tradicionais encontros do setor no país. O evento reúne mais de 80 representantes de diversas capitais e cidades brasileiras para debater temas cruciais como gratuidade no transporte público para idosos, acidentes de trânsito, mobilidade urbana sustentável e políticas públicas voltadas à segurança viária.

O superintendente da STTP, Vitor Ribeiro, destacou que a realização do evento em Campina Grande reforça o protagonismo da cidade no cenário nacional da mobilidade.

“A gente tem feito um esforço grande, temos trazido inovações e muitas delas já foram replicadas em outras cidades. Esse fórum é uma oportunidade de mostrar o que Campina tem feito de melhor, além de ser um momento de amadurecimento das pautas para levarmos às esferas federais, como a questão do custeio da gratuidade para idosos”, afirmou.

Além dos debates técnicos, os participantes estão tendo a oportunidade de conhecer o Maior São João do Mundo, um dos maiores atrativos turísticos e culturais da cidade.

Segundo Vitor, “já levamos mais de 40 colegas secretários para conhecer o Parque do Povo, é uma forma de mostrar a força cultural e a hospitalidade de Campina”.

O evento conta com o apoio do prefeito Bruno Cunha Lima, que participa da abertura oficial, e também recebe convidados como o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga.

A programação segue até o final da semana com mesas temáticas, visitas técnicas e apresentação de boas práticas.