Bruno projeta transformação no transporte coletivo de Campina Grande

Na abertura do 121º Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, realizado nesta quarta-feira (11), o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), destacou os avanços da cidade no setor e afirmou que o município está prestes a viver um novo capítulo em sua política de transportes públicos.

Em contato com a imprensa, autoridades locais e gestores de mobilidade de todo o país, Bruno fez um balanço das mudanças implementadas nos últimos anos e afirmou que Campina está consolidando uma liderança nacional na área.

“Campina tem se destacado, ao longo desses últimos anos, com um trabalho super eficiente em desenvolvimento de tecnologia, de alternativas, de monitoramento do transporte coletivo, na renovação de frota, na criação de uma nova relação de cálculo de tarifa”, afirmou.

O prefeito destacou avanços no setor, como a redução histórica da tarifa de ônibus, o investimento em infraestrutura urbana, a integração de novas tecnologias, além do projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que se aproxima da fase de execução.

“Logo, logo, eu posso dizer que aquilo que já vem sendo muito bem-sucedido vai entrar num novo patamar, num novo capítulo, quando a gente fizer a reformulação do sistema de transporte coletivo e agregar também o veículo leve sobre trilhos”, adiantou Bruno, em tom otimista.

O evento, que acontece até esta quinta-feira (12), reúne gestores de mais de 80 cidades brasileiras e discute temas como o Marco Legal do Transporte Público (PL 3287), o PAC 3 para a mobilidade, a redução de mortes por motocicletas e a implantação de ônibus elétricos nas cidades.

Para Bruno, a presença massiva de autoridades em Campina Grande é fruto de um trabalho reconhecido nacionalmente.

“Esse fórum reúne um time extremamente qualificado. São reuniões que ajudam a definir metas para melhorar a qualidade de vida nos grandes centros. Campina está nesse debate não como coadjuvante, mas como protagonista”, completou.