Assinatura de contratos do Minha Casa, Minha Vida em Campina Grande é adiada

A pedido da Casa Civil, a Caixa Econômica Federal comunicou a necessidade de adiamento da assinatura das portarias dos contratos do Minha Casa, Minha Vida, que aconteceria na sexta-feira (13), em Campina Grande. A Caixa vai ajustar a assinatura com a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que revelou intenção de estar presente ao evento. A possibilidade da presença do presidente na agenda será avaliada nos próximos dias.

A senadora Daniella Ribeiro repassou a informação para os prefeitos das cidades beneficiadas e aproveitou para reafirmar o seu compromisso e empenho em buscar recursos para os municípios paraibanos como parlamentar.

A senadora informou ainda que vai trabalhar para que a nova data seja anunciada em breve.