Artesão campinense que fez gibão de Xand Avião também assina figurinos de novela da Globoplay

Responsável pelo gibão usado por Xand Avião no São João 2025 de Campina Grande, o artesão Roosevelt Fernandes também assinou peças da novela Guerreiros do Sol, do Globoplay.

Especialista em arte em couro, ele produziu o figurino em 16 dias, a pedido da equipe do cantor. Roosevelt atua há 15 anos na Vila do Artesão e já vestiu nomes como Ivete Sangalo, Juliette e Santanna.

*com informações do g1pb