TCE suspende sessão, após morte de Arthur Cunha Lima

A Presidência do Tribunal de Contas do Estado suspendeu a sessão ordinária do Tribunal Pleno, que estava agendada para esta quarta-feira (11), em virtude do falecimento do conselheiro aposentado Artur da Cunha Lima, ocorrido na tarde desta segunda-feira (09). Na ocasião, o presidente da Corte, conselheiro Fábio Nogueira, ao solidarizar-se com familiares e amigos, anunciou luto oficial e lamentou a perda de um de seus mais ilustres membros, evidenciando sua vida pública e institucional.

Com a suspensão dos trabalhos de plenário, os processos que estavam relacionados na pauta de julgamento ficaram agendados para a sessão da próxima quarta-feira, 18 de junho, ficando assim, notificados todos os agentes públicos e seus respectivos advogados. Em Nota Oficial, o TCE destacou que a trajetória de Artur Cunha Lima foi marcada pelo compromisso com o serviço público, pela firme defesa da legalidade e pela contribuição expressiva ao fortalecimento das instituições democráticas da Paraíba.

Artur Cunha Lima era advogado formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1982. Atuou como escrevente de Cartório de Notas, Registros e Escrituras, foi deputado estadual por três legislaturas, chegando à presidência da Assembléia Legislativa, de onde saiu para assumir o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Ele exerceu ainda os cargos de Secretário nas pastas da Administração e da Cidadania e Justiça, bem como a chefia da Casa Civil do Executivo Estadual. Foi Secretário da Administração de João Pessoa e Secretário-Chefe do Escritório de Representação do Governo da Paraíba em Campina Grande (2005–2006). O velório está sendo realizado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Paraíba. O sepultamento acontecerá às 15h, desta terça-feira, no Cemitério Parque das Acácias, em João Pessoa.