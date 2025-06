Prefeitura de Campina Grande abre inscrições para “Edital Zé Laurentino”

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), lançou mais um edital de fomento. Intitulado “Edital Poeta Zé Laurentino”, o documento faz uma homenagem ao grande poeta paraibano. O edital integra as ações da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) no Município e fará uma injeção econômica de R$ 720 mil na cidade.

O edital tem por objetivo premiar projetos, iniciativas, atividades ou ações de pontos de cultura da Rainha da Borborema, tendo por base a Política Nacional de Cultura Viva (PNCV). Ao todo serão 24 premiados, entre entidades e coletivos, em R$ 30 mil cada.

As inscrições estão abertas a partir desta terça-feira, 10, até às 18h do dia 27 de junho, e serão feitas na plataforma Prosas (https://prosas.com.br/editais/15597-edital-poeta-z-laurentino-cultura-viva-campina-grande-pb).

Pontos de Cultura

De acordo com a Lei Cultura Viva, são definidos como Pontos de Cultura “entidades jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, grupos ou coletivos sem constituição jurídica, de natureza ou finalidade cultural, que desenvolvam e articulem atividades culturais em suas comunidades”

O Poeta Zé Laurentino

José Laurentino da Silva, conhecido como Zé Laurentino, foi um poeta popular brasileiro, nascido em 1943, no município de Puxinanã (PB). O destaque em sua carreira artística se deu pelo retrato em sua poesia da vida no Sertão Nordestino com humor e um olhar carinhoso para o povo. “Zé”, integrou uma cadeira na Academia de Letras de Campina Grande, e viveu até os 73, morrendo em 2016 na cidade Rainha da Borborema.

Cronograma

Avaliação da Comissão de Seleção / Comissão de Heteroidentificação e Biopsicossocial: de 30 de junho a 17 de julho

Divulgação do Resultado Preliminar da Etapa de Seleção: 18 de julho

Período para Interposição de Recursos: de 21 a 23 de julho

Divulgação do Resultado Definitivo da Etapa de Seleção: 25 de julho

Período da Fase de Habilitação (Apresentação Documental): de 28 de julho a 07 de agosto

Divulgação do Resultado Preliminar da Fase de Classificação Final: 08 de agosto

Período para Interposição de Recursos: de 11 a 13 de agosto

Período de Classificação Final e Convocação para Etapa de Premiação: de 15 a 29 de agosto.