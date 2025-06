Esposa de Arthur Cunha Lima destaca legado, após morte do marido 

O falecimento do ex-deputado e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Arthur Cunha Lima, ocorrido nessa segunda-feira (09), gerou comoção entre familiares e lideranças políticas paraibanas. Internado em um hospital particular de João Pessoa, Arthur faleceu após complicações de saúde. Seu corpo está sendo velado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Paraíba.

A esposa, Maria Madalena Ribeiro, emocionada, destacou a intensidade e o amor vividos ao lado do marido durante uma década de casamento.

“Ele deixou um legado muito bom para as pessoas e agora está no céu. Ele gostava de viver, amava. Ele era maravilhoso, não existia igual, e como meu marido foram os dez melhores anos da minha vida. Vivemos tudo o que tínhamos para viver”, afirmou.