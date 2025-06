Diretor do Hospital de Clínicas de Campina Grande é exonerado

O diretor administrativo do Hospital de Clínicas de Campina Grande, Rogério da Silva Cabral, foi exonerado nesta terça-feira (10), conforme publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba.

A decisão ocorre após a unidade de saúde ser envolvida em uma polêmica relacionada a complicações em pacientes atendidos em um mutirão oftalmológico.

Andrezza Sandrine Agra Ribeiro, que era diretora do Hemocentro de Campina Grande, assume a direção administrativa do hospital.

Para o lugar dela, assume Eulalia Patrícia Sousa Neves. O DOE também traz mudança na diretoria técnica do Hemocentro: Pollyana Mirtes deixa o cargo e é substituída por Jessyka Chaves da Silva.