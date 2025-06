Cássio lamenta morte de Arthur Cunha Lima: “Coração generoso”

O ex-senador Cássio Cunha Lima lamentou o falecimento do ex-deputado e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Arthur Cunha Lima, ocorrido nessa segunda-feira (09).

Cássio, que é primo de Arthur, relembrou a trajetória de convivência próxima e descreveu sua personalidade marcante.

“Tivemos uma vida longa juntos e de lá pra cá uma convivência muito fraterna e próxima. Ele era um homem cuja presença jamais passava despercebido. Era um homenzarrão, tinha uns olhos azuis, um exímio contador de piadas, tinha um temperamento mais forte, em algumas vezes até explosivo, mas com um coração super generoso, solidário, amigo”, destacou.

O sepultamento de Arthur Cunha Lima está marcado para às 15h, em um cemitério particular da capital.