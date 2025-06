Vice-governador inaugura centro de recondicionamento e reforça apoio à inclusão digital

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, representou o governador João Azevêdo nesta segunda-feira (9), em João Pessoa, durante a inauguração do Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC), equipamento do Ministério das Comunicações voltado à promoção da inclusão digital.

O evento, que teve a presença do ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, também contou com a entrega feita pelo Governo Federal de 600 computadores recondicionados para a Paraíba.

Ao representar o Governo da Paraíba, o vice-governador Lucas Ribeiro destacou o impacto transformador da iniciativa e reafirmou o compromisso do Estado com ações de inclusão digital e desenvolvimento humano.

“A chegada do CRC à Paraíba e a entrega de 600 computadores significam mais oportunidades para milhares de pessoas. É inclusão digital com foco na educação, na geração de renda e no futuro dos nossos jovens. São ações que se multiplicam as já aplicadas pela gestão estadual, que equipa escolas, estimula o uso da tecnologia e pensa na inserção dos jovens no mercado de trabalho promovendo estágios através do programa Primeira Chance”, afirmou.

No último mês, o Governo da Paraíba lançou o Programa Amanhã Digital, uma iniciativa estratégica para transformar a experiência educacional dos estudantes da rede pública estadual a partir da integração de novas tecnologias e metodologias inovadoras, com previsão de R$ 200 milhões em investimentos.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, celebrou a inauguração do Centro de Recondicionamento de Computadores e anunciou novas doações de equipamentos.

“Estamos falando da ampliação de oportunidades, de fortalecimento da cidadania e do avanço de uma política essencial para o Brasil e para a Paraíba: a inclusão digital. O CRC de João Pessoa representa um marco para o Nordeste, com metas ambiciosas de capacitação e entrega de equipamentos. Já temos, inclusive, novas doações garantidas até o fim do ano”, destacou o ministro.

Instalado em um antigo convento da Congregação Irmãs da Sagrada Família, o novo CRC tem como missão recondicionar computadores provenientes de órgãos públicos que seriam descartados e destiná-los a escolas, bibliotecas, telecentros e outras instituições sociais.

A iniciativa integra o programa Computadores para Inclusão, que também capacita jovens em situação de vulnerabilidade para atuarem na área de tecnologia e manutenção de equipamentos.

Também estavam presentes no evento o presidente nacional da Caixa, Carlos Vieira, o secretário nacional de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tercius, o secretário de estado da educação, Wilson Filho, o deputado federal Wilson Santiago, além dos deputados estaduais João Gonçalves e George Morais.