TRE-PB realiza primeira sessão ordinária do ano fora da sede pela primeira vez

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) Oswaldo Trigueiro do Valle Filho presidiu na tarde desta segunda-feira (09/06) a primeira sessão ordinária do ano fora da sede do Tribuna em João Pessoa.

Foi no auditório do Ministério Público da Paraíba em Campina Grande, onde toda a corte esteve presente analisando e julgando 16 processos na pauta do dia.

Ao abrir a sessão, o desembargador saudou em especial o promotor de justiça e coordenador do núcleo administrativo do MPPB em Campina, Betrand Asfora. O presidente do TRE-PB destacou a importância de trazer as decisões do Tribunal para mais perto de todos os jurisdicionados e fortalecendo esse relacionamento. “Agradeço a toda a corte eleitoral, a todos os servidores do Ministério Público e Justiça Eleitoral envolvidos nessa ação. Que isso se torne um exercício para que a gente possa trazer os debates mais pra perto dos advogados, juízes e membros do MP que não estão na Capital”, pontuou”.

Para Bertrand Asfora, a iniciativa é extremamente importante. “Principalmente por começar aqui por Campina Grande pela relevância que essa cidade tem no contexto regional e estadual. Estamos aqui de braços abertos recebendo nossa corte eleitoral e especificamente o presidente que foi integrante da nossa instituição”.

A sessão também contou com a presença do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba (OAB-PB) Harinson Targino. “Viemos aqui festejar o momento em que a corte se dispõe a sair da capital para estar em Campina Grande. É uma interiorização simbólica do Tribunal que e agrada muito à advocacia de ver esse olhar voltado para as zonas eleitorais”, falou ele, que esteve acompanhado do presidente da OAB-CG Alberto Jorge e outros advogados.

A diretora-geral Alexandra Cordeiro destacou a importância da Corte se mostrar acessível ao cidadão sobre diversas forma, inclusive vindo realizar sua sessão fora da sede, numa outra cidade. “Isso faz com que advogados da localidade possam acompanhar melhor. Não houve nenhum prejuízo na defesa das partes envolvidas na pauta de hoje uma vez tanto os advogados vieram fazer sustentação presencialmente como na forma virtual. Percebeu-se o interesse da comunidade jurídica aqui porque alguns vieram acompanhar os julgamentos mesmo sem estar envolvidos nos processos”.

Da pauta da sessão ordinária desta segunda-feira, estavam 16 processos. A Corte Eleitoral julgou 15. Um deles foi adiado para a sessão da próxima quinta-feira, em João Pessoa.