Resgate de animal maltratado mobiliza Prefeitura de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Cuidado e Proteção Animal (Secupa), resgatou um animal que estava sendo vítima de maus-tratos, nesta segunda-feira (9), no bairro de Gramame, na Zona Sul da Capital.

O caso foi registrado após uma denúncia feita pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, ferramenta que permite à população reportar situações de violência contra animais.

O animal, abandonado após ser atropelado por um veículo não identificado, foi encontrado com uma fratura exposta em uma das patas.

A equipe da Secupa, em parceria com voluntários do projeto ‘Paraíba contra maus-tratos’, realizou o resgate e encaminhou o animal ao Hospital do Pet, onde recebeu os primeiros socorros e foi submetido a uma cirurgia de urgência.

O secretário de Cuidado e Proteção Animal, Guga Pet, destacou a importância da participação popular no combate aos maus-tratos. “Graças à denúncia feita por meio do aplicativo, conseguimos salvar mais uma vida. A colaboração da sociedade é fundamental para que possamos agir rapidamente em casos como esse”, destacou.

Como denunciar – A Secupa reforça que a população pode e deve denunciar casos de violência ou negligência contra animais por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, disponível para smartphones Android e iOS.

Para fazer uma denúncia, basta seguir os passos abaixo:

1. Baixar o app ‘João Pessoa na Palma da Mão’ na Google Play Store ou Apple Store

2. Acessar a aba ‘Serviços’ e selecionar ‘Bem-Estar Animal’

3. Escolher a opção ‘Denúncia de Maus-Tratos’

4. Preencher o relato com detalhes do ocorrido, informar o bairro e anexar fotos ou vídeos (se houver)

5. Enviar a solicitação, que será direcionada à Divisão de Combate a Crimes de Maus-Tratos da Secretaria de Cuidado e Proteção Animal (Secupa)

Após o registro, o denunciante pode acompanhar o andamento da ocorrência diretamente pelo aplicativo.

Combate à impunidade – A Prefeitura de João Pessoa reforça que maus-tratos a animais são crime, previsto na Lei Federal nº 14.064/20, com penas que variam de multas a prisão.



A expectativa é que, com a facilidade do aplicativo, mais casos sejam reportados e apurados, garantindo a proteção dos animais na cidade.