Morre o ex-deputado e ex-presidente da ALPB Arthur Cunha Lima

Faleceu nesta segunda-feira (9), em João Pessoa, o ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba e conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado, Arthur Cunha Lima. Ele estava internado em um hospital particular da capital paraibana. A confirmação do falecimento foi feita por familiares.

Arthur Cunha Lima teve uma extensa carreira na política paraibana, exercendo diversos mandatos como deputado estadual e ocupando a presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba. Posteriormente, foi indicado para integrar o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, onde atuou como conselheiro.

Em 2024, Arthur se aposentou da Corte de Contas, após ter sido afastado por decisão judicial relacionada à Operação Calvário — investigação da Polícia Federal que apura desvios de recursos públicos destinados às áreas de saúde e educação no estado, iniciada em 2019.