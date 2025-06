Campina Grande sedia 121º Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana

Já A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) realizará nesta quarta e quinta-feira, dias 11 e 12 de junho, o 121° Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana.

O evento vai acontecer na Quinta da Colina Maison, no bairro do Catolé, reunindo as principais autoridades de trânsito do país para discutir temas como a Tramitação da PL 3287 (Marco Legal do Transporte Público), PAC 3: Panorama do Programa de Mobilidade, Medidas mitigatórias para redução de mortes por motocicletas e as primeiras experiências da implantação do ônibus elétrico nas cidades brasileiras.

O evento será aberto na quarta-feira, 11, em solenidade que contará com a presença do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e do superintendente da STTP, Vitor Ribeiro. Também devem participar desse momento o secretário Nacional de Mobilidade do Ministério das Cidades, Denis Andia; representantes da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP); o secretário Executivo do Fórum Nacional, Alexandre Resende, além de autoridades políticas como senadores, deputados e vereadores.

“Será um grande encontro e que terá profundo impacto na forma como encaramos e queremos melhorar o trânsito em todo o país. A realização desta reunião em Campina Grande demonstra o respeito e importância adquiridos pela STTP nacionalmente. São muitos cases de sucesso através da Superintendência e isso demonstra nosso compromisso em salvar vidas no trânsito, seja em Campina Grande ou servindo como modelo para outras cidades do Brasil”, destacou Vitor Ribeiro, superintendente da STTP.

O evento será transmitido pelo YouTube da Associação Nacional de Transportes Públicos. https://www.youtube.com/@antpmobilidade709/stre