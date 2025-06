Bruno participa de reunião em Fortaleza sobre o VLT de Campina Grande

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, esteve na manhã desta segunda-feira, 9, na sede da Ferrovia Transnordestina Logística (FTL), em Fortaleza (CE), antiga responsável pela linha férrea recentemente concedida à Prefeitura Municipal, em dezembro do ano passado.

Durante a visita institucional, o prefeito tratou dos próximos passos do grupo de trabalho e das definições técnicas do projeto de implantação da nova linha férrea que possibilitará a instalação do “Expresso da Cidade”, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), uma das mais importantes iniciativas voltadas à melhoria da mobilidade urbana em Campina Grande.

Segundo Bruno Cunha Lima, a primeira etapa do projeto beneficiará diretamente a população que reside no Conjunto Habitacional Aluízio Campos, passando pelo Distrito Industrial e alcançando bairros como Quarenta, São José, Pedregal, além de áreas próximas ao Hospital da FAP, UFCG e UEPB, com destino ao bairro Novo Horizonte.

As fases seguintes do projeto contemplarão os distritos de Galante e São José da Mata, ampliando significativamente a cobertura do sistema de transporte público sobre trilhos.

“A gente está cada vez mais perto de ver o Expresso da Cidade se tornar realidade”, afirmou o prefeito, destacando o compromisso da gestão municipal com soluções sustentáveis e eficientes para o transporte coletivo.

Bruno Cunha Lima esteve acompanhado do secretário de Obras, Joab Machado, e do superintendente da STTP, Víctor Ribeiro.

Ao final, o gestor garantiu que “em breve teremos grandes notícias sobre o VLT e a nova linha férrea de Campina Grande.”