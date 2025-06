A Prefeitura de Campina Grande, por meio de uma atuação constante e integrada entre a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Guarda Civil Municipal e demais órgãos competentes, vem intensificando ações preventivas e corretivas para coibir invasões em áreas públicas do município. O objetivo é proteger o patrimônio público de ocupações irregulares e garantir o pleno andamento de obras importantes para a cidade.

Mais recentemente foi identificada uma tentativa de invasão em um terreno, localizado no bairro do Tambor, na Zona Sul da cidade. A ocupação irregular foi denunciada pelos próprios moradores da região e constatada pelas equipes de fiscalização. No local, foram encontradas barracas improvisadas com lonas e estacas, sem qualquer traço de ocupação real (não havia mobília, objetos pessoais ou qualquer sinal de habitação). A constatação é de que as estruturas foram erguidas com fins especulativos, visando criar cenários artificiais de ocupação.

O terreno invadido integra o projeto da nova etapa do Canal do Prado, obra estruturante que terá cerca de 1 km de extensão e está em fase final de licitação. Com início previsto para os próximos dias, a intervenção trará benefícios diretos à Zona Sul, incluindo drenagem, mobilidade urbana e urbanização completa da área — um local de interesse coletivo e utilização pública.

A Prefeitura reforça que práticas como essa, além de ilegais, buscam manipular a opinião pública, criando obstáculos ao desenvolvimento urbano e tentando coagir o poder público com ameaças de protestos ou cobranças indevidas.

Além das invasões, também tem sido identificado, frequentemente, o descarte irregular de lixo nessas áreas, comprometendo ainda mais a paisagem urbana e a saúde pública. Em ações recentes, como a realizada na Zona Leste, a Sesuma também atuou de forma enérgica para conter esse tipo de infração.

A Prefeitura de Campina Grande seguirá firme em seu compromisso com a ordem, o planejamento urbano e o respeito ao bem público, garantindo que obras estruturantes sejam executadas com segurança e responsabilidade.