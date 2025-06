O Rio Jaguaribe, um dos principais cursos d’água urbanos de João Pessoa, está sendo monitorado de forma inédita como parte de uma ação estratégica para recuperar sua qualidade ambiental e orientar políticas públicas permanentes de requalificação.

O trabalho é conduzido pela Prefeitura da Capital, por meio do Programa João Pessoa Sustentável, e aposta na participação da comunidade.

Segundo Juliane Ataíde, coordenadora ambiental do programa, o Diagnóstico e Monitoramento da Qualidade da Água e Sedimentos já está apresentando dados concretos que servirão de base para ações efetivas de requalificação ambiental.

“Esses estudos estão fazendo a diferença na identificação de melhorias para o rio que é a cara de João Pessoa. Os técnicos responsáveis pela elaboração desses estudos, que terão duração de aproximadamente 24 meses, já apresentaram dados reais para que ações possam ser feitas na busca por um rio mais limpo e sustentável para toda a população, e também para a fauna e flora locais”, afirmou.

Sob a responsabilidade técnica do Consórcio Nippon Koei LAC/Regea, o monitoramento abrange 15 km do leito do rio. O trabalho inclui medições periódicas de vazão, nível, qualidade da água e dos sedimentos, com foco em indicadores como oxigênio dissolvido, turbidez, coliformes, fósforo e nitrogênio — fundamentais para avaliar o estado ambiental do rio e orientar sua recuperação.

Quatro estações de medição foram instaladas ao longo do curso do rio, inclusive em áreas historicamente alteradas, como o trecho conhecido como ‘Rio Morto’ — região onde o curso foi desviado na década de 1940. As coletas ocorrem trimestralmente e seguem por dois anos.

Para o geólogo Carlos Frederico de Castro Alves, coordenador do projeto pelo consórcio, o monitoramento é essencial para garantir a segurança e sustentabilidade das áreas ligadas ao rio. “A gestão da qualidade da água e dos sedimentos é crucial para entender os impactos — positivos ou negativos — das intervenções ambientais na bacia do Jaguaribe”, explicou.

Comunidade como parte da solução – Além da parte técnica, o projeto também aposta na aproximação com a comunidade. A população dos bairros no entorno do rio está sendo envolvida por meio de ações educativas, redes sociais, envio de informações por e-mail, placas informativas e canais de diálogo direto. A proposta é reforçar o vínculo da cidade com o rio e ampliar a consciência ambiental sobre sua relevância.