Morre em João Pessoa aos 42 anos o cantor da banda Bereguedê

Morreu neste sábado, em João Pessoa, o cantor Adriano Alves, da Banda Bereguedê, de 42 anos.

Adriano, segundo a sua assessoria, estava internado desde abril último tratando de uma inflamação no pâncreas e teve um agravamento do seu quadro de saúde.

O cantor enfrentava uma pancreatite aguda.

O velório ocorrerá neste domingo na ´Morada da Paz´ em João Pessoa, a partir das 8 horas.

O sepultamento está previsto para as 14 horas no Cemitério do Cristo, no mesmo dia, na capital paraibana.