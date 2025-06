Presidente da FIEPB destaca importância de evento com Geraldo Alckmin na Paraíba

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), Cassiano Pereira, avaliou como histórico o evento realizado nesta quinta-feira (6) na sede da entidade, que contou com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Segundo Cassiano, o encontro evidenciou o potencial da indústria paraibana e reforçou o papel da FIEPB em apoiar pequenas, médias e grandes empresas no acesso a recursos mais baratos e políticas de fomento à industrialização. “A Federação tem sido protagonista na redução do chamado ‘Custo Brasil’. Só neste ano, conseguimos reduzir quase R$ 10 milhões em despesas dentro da própria instituição, o que mostra como é possível gastar melhor e de forma mais eficiente”, destacou.

*Vídeo: ParaibaOnline

Durante o evento, Cassiano reforçou junto ao vice-presidente a necessidade da inclusão da Paraíba no projeto da Ferrovia Transnordestina, com o ramal entre Cajazeiras e Cabedelo. “A Paraíba não pode ficar de fora. É um passo fundamental para baratear o escoamento da produção e fortalecer a indústria local”, disse.

O presidente da FIEPB também defendeu uma maior integração entre os setores produtivos, como indústria, agro, comércio e turismo, para alavancar o crescimento econômico do estado. “Esse evento é um marco. Nunca tivemos algo parecido aqui na Federação”, concluiu.