Número de católicos cai e evangélicos crescem na Paraíba, segundo Censo 2022

A Paraíba registrou uma queda de 18,3% no número de católicos e um aumento de 24,8% no de evangélicos entre os Censos de 2010 e 2022, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (6).

Mesmo com a redução, os católicos ainda são maioria: 68,96% da população (2,36 milhões de pessoas). Já os evangélicos somam 20,77% (713 mil).

Cresce também o grupo sem religião, que já representa 6,15% da população paraibana.

João Pessoa e Campina Grande seguem a mesma tendência, com cerca de 55% a 56% de católicos e 28% a 29% de evangélicos. A Paraíba é o terceiro estado do Nordeste com maior proporção de católicos, atrás do Piauí e do Ceará.

*com informações da TV Cabo Branco