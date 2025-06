Prefeito Bruno anuncia novidades para Campina Grande

O prefeito Bruno Cunha Lima (União) disse ontem no Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM, líder na audiência radiofônica regional no horário, que Campina Grande será contemplada em breve com três novos núcleos habitacionais.

Serão prestadas homenagens, nesses núcleos, a ´Biliu´ de Campina, compositor Antonio Barros e o desportista e empresário Ivandro Cunha Lima Filho – todos já falecidos.

Bruno também relatou que intervenções em mobilidade urbana estão avançando na cidade: interligação da rua Sergipe (bairro da Liberdade) com a avenida Almeida Barreto, propiciando a criação de um binário com a Avenida Assis Chateaubriand.

Igualmente evoluiu o processo de abertura da rua Aprígio Nepomuceno até a avenida Canal do Prado, assim como a continuidade da avenida Canal do Prado (Noujaim Habib) até a rua Maria Gomes Carneiro (Jardim Paulistano), como também a duplicação de parte da avenida Francisco Lopes (continuidade da Avenida Almirante Barroso).

Bruno esteve em Brasília para dar continuidade ao processo de viabilização do VLT (veículo leve sobre trilhos) na área urbana de Campina Grande – cerca de 16 quilômetros.

“Estamos trabalhando de forma silenciosa, porque o assunto ficou muito desgastado. Mas é preciso ressaltar a ajuda importante do senador Veneziano Vital (MDB), que sempre se faz presente”, enfatizou o prefeito.

*tópicos da coluna Aparte, escrita pelo jornalista Arimatéa Souza.

