Nova mancha escura surge entre praias do Bessa e Intermares, na Grande João Pessoa

Uma nova mancha escura foi registrada no mar entre as praias do Bessa e Intermares nesta quinta-feira (5).

Segundo a Sudema, o local tem grande acúmulo de matéria orgânica, mas também sofre com despejos clandestinos de esgoto, o que tem sido discutido entre o MPF, Governo do Estado e prefeituras.

A orientação é evitar banho de mar num raio de 100 metros do ponto afetado.

*com informações da TV Cabo Branco