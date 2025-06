Durante entrevista à Rádio Caturité FM, o articulador regional Nelson Anacleto convocou agricultores, gestores públicos e representantes políticos para participarem da audiência pública regional que acontece nesta nesta quinta-feira (5), na Câmara Municipal de Esperança, com foco na reestruturação do programa Garantia-Safra.

A audiência está sendo organizada em conjunto pelas Câmaras Municipais de Esperança, Lagoa Seca, São Sebastião de Lagoa de Roça, Areial, além de contar com o apoio do Território da Borborema e das secretarias de Agricultura desses municípios.

“Temos enfrentado muitos problemas nos laudos do Garantia-Safra, que não correspondem à realidade vivida no campo. Isso tem gerado descontentamento e insatisfação por parte dos agricultores beneficiários. Por isso, é fundamental repensar a normativa federal que rege o programa”, afirmou Nelson Anacleto.

Segundo ele, será apresentada uma proposta concreta durante a audiência: a entrega de uma minuta aos parlamentares federais com sugestões de mudanças na legislação nacional que regula o Garantia-Safra.

“É preciso uma norma mais clara, transparente e condizente com a realidade do semiárido. Hoje, os laudos do IBGE e do INMET muitas vezes não refletem as perdas reais enfrentadas pelos agricultores”, explicou.