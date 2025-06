Figura folclórica: Campina Grande se despede de Biu do Violão

Campina Grande perdeu nesta semana uma de suas figuras mais folclóricas e queridas: Biu do Violão. Fã incondicional do “Rei” Roberto Carlos, Biu era presença constante no Calçadão do Centro, onde encantava os passantes com seu inseparável violão e clássicos da MPB.

Com mais de 80 anos, Biu enfrentava problemas de saúde e, desde a pandemia, estava acolhido em uma casa de apoio.

Um de seus grandes amigos era o saudoso comunicador Juarez Amaral, com quem dividiu muitos momentos nas emissoras de rádio da cidade e nas ruas centrais.

Sempre bem-humorado, Biu encerrava suas conversas com a frase que virou marca registrada: “O resto é paia”.

Campina se despede de um personagem único, que marcou gerações com sua voz e simplicidade.