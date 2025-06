A crescente busca por um consumo mais consciente tem refletido diretamente nos hábitos relacionados à moda. Uma pesquisa recente da McKinsey & Company aponta que consumidores ao redor do mundo estão cada vez mais atentos à durabilidade das roupas, à personalização e à redução de desperdícios. É nesse contexto que a Tem Jeito, rede especializada em ajustes, reformas e customizações, realiza até o dia 7 de junho, a campanha “Do seu jeito de novo”, em sua unidade no bairro de Manaíra, em João Pessoa (PB).

A ação convida o público a olhar com novos olhos para aquelas peças esquecidas no armário, incentivando o reaproveitamento criativo como alternativa ao descarte. Durante o período, serão oferecidas consultorias gratuitas de moda e customização, mediante agendamento, com sugestões de transformação para até três peças pessoais por participante.

A proposta vai de ajustes simples a reformulações completas — como transformar calças em saias, vestidos em croppeds ou atualizar golas e mangas.

A consultoria é personalizada e gratuita. Caso o cliente deseje realizar os serviços sugeridos, o pagamento é feito apenas pela execução. Mais do que um atendimento de moda, a iniciativa funciona como uma ponte entre criatividade, sustentabilidade e identidade pessoal, reforçando a importância da moda circular e da valorização das roupas que já fazem parte da história de cada um.

A expectativa é realizar até 30 consultorias durante a campanha, aproximando ainda mais a Tem Jeito da comunidade local e fortalecendo seu papel como referência em moda prática, acessível e consciente.