Canal de Bodocongó: concretagem do piso chega à ponte do Cruzeiro, em Campina

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras (Secob), segue avançando na execução da terceira etapa do Canal de Bodocongó. Nesta semana, os trabalhos de concretagem do piso do canal chegaram à ponte do Cruzeiro. A obra está se aproximando da marca dos 320 metros lineares de piso previstos para essa fase, restando apenas um pequeno trecho, próximo à primeira ponte na rua Iara Amaral, onde o serviço foi iniciado.

Além do piso, as equipes trabalham agora com maior foco na concretagem das paredes laterais do canal, etapa fundamental para a estabilização das margens e o escoamento adequado das águas.

O ritmo da obra vem sendo mantido com múltiplas frentes de trabalho em andamento, incluindo a implantação de rede coletora de esgoto, calçadas, ciclovias, barreiras de proteção tipo New Jersey e iluminação pública ao longo do canal. As calçadas, ciclovias e a iluminação estão sendo executadas a partir da rotatória da avenida Floriano Peixoto, acompanhando o traçado do canal.

A terceira etapa da obra compreende o trecho entre as imediações da rua Iara Amaral até o encontro com a avenida Francisco Lopes de Almeida, justamente na ponte do Cruzeiro, totalizando 320 metros de extensão. Orçada em cerca de R$ 20 milhões, esta fase está sendo financiada com recursos do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).

O projeto da obra prevê, também, a construção de uma nova ponte no local, com o objetivo de implantar uma rotatória que deverá melhorar o fluxo viário na região.

Com cerca de 120 mil moradores beneficiados, os bairros atendidos incluem Malvinas, Bodocongó, Conjunto dos Professores, Ramadinha, Dinamérica e Santa Rosa. O Canal de Bodocongó, com aproximadamente 6 km de extensão, é uma obra essencial para a infraestrutura de Campina Grande.

Iniciada em 2023, pelo prefeito Bruno Cunha Lima, a segunda etapa das obras foi viabilizada por meio de recursos da Caixa Econômica Federal, emendas parlamentares, repasses da União e recursos próprios da Prefeitura. O valor total investido nessa fase é de R$ 12 milhões.

