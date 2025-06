Campina Grande define data da 6ª Conferência Municipal da Cidade em reunião entre Seplan e Concidade

Será realizado nos dias 27 e 28 de junho, no auditório do Sesc Centro em Campina Grande, a 6ª Conferência Municipal da Cidade.

A deliberação ocorreu durante a 28ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Cidade (Concidade), nesta quarta-feira, 04, que tem como presidente atual o secretário de Planejamento, Marcus Nogueira.

A Conferência Municipal das Cidades é um espaço de participação popular onde o poder público municipal e a sociedade civil organizada discutem e decidem sobre políticas públicas de desenvolvimento urbano, buscando construir cidades mais inclusivas, sustentáveis e democráticas.

A Conferência ocorrerá após quase 10 anos de pausa e será a etapa preparatória para a 6ª Conferência Estadual e Nacional das Cidades, que ocorrerão em João Pessoa e Brasília, respectivamente, ainda este ano.

Na ocasião do evento, serão elaboradas e definidas propostas que serão enviadas por delegados eleitos para a Conferência Estadual.

Em Campina Grande serão escolhidos e eleitos 120 delegados e, destes, apenas 27 irão para a etapa estadual. Os delegados representam diversos segmentos da sociedade, sendo eles: o poder público municipal; o Legislativo; Movimentos Sociais e Populares; Trabalhadores, através de suas entidades sindicais; Empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano; Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e ONG´s com atuação na área.

Para o secretário de Planejamento e atual presidente do Concidade, Marcus Nogueira, a 6ª Conferência Municipal é de grande importante para o município, “pois traz a participação popular nas decisões da cidade”

“A Secretaria de Planejamento precisa das ideias, desse suporte da população para entender suas demandas e necessidades, para que possamos desenvolver os projetos que irão atender especificamente o que a população está pedindo. A Conferência vem para somar à gestão pública para construirmos uma cidade mais inclusa e acessível”, destacou o secretário.

A abertura do evento ocorrerá na sexta-feira, dia 27, às 18h30 e terá continuidade no sábado, 28, a partir das 8h no Sesc.