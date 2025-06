Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira na Paraíba

O deslocamento de aglomerados de nuvens de chuva oriundos do oceano Atlântico em direção à costa leste da Paraíba, trazidos pelos ventos em baixos níveis (ventos alísios de sudeste, normalmente nesta época do ano sopram com mais intensidade) deverá contribuir para o aumento da nebulosidade sobre a faixa leste da Paraíba. Com isso, são esperadas chuvas significativas sobre a faixa litorânea, podendo se estender de forma isolada sobre as regiões do Agreste e Brejo.

*Informações da AESA