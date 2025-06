Prefeitura de Campina oferece Tarifa Zero neste sábado em clima de São João

A Prefeitura de Campina Grande, através da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), realiza neste sábado, dia 7 de junho, mais uma edição do programa Tarifa Zero.

Todas as linhas de ônibus da Rainha da Borborema irão circular sem nenhum tipo de custo para o usuário. Será uma excelente oportunidade para o forrozeiro, por exemplo, acompanhar a abertura do São João no Distrito de Galante ou ir para o Parque do Povo curtir o segundo sábado do Maior São João do Mundo.

Apresentam-se, neste sábado, no palco principal do Parque do Povo: Xand Avião, Léo Foguete, Gegê Bismarck e Karkará. Já no distrito de Galante, se apresentam durante o dia Os 3 do Nordeste, Banda Styllus e Nathan Vinícius.

A operação começa a partir de 00h00 do sábado, ou seja, os forrozeiros já podem aproveitar para fazer uso gratuitamente do serviço na madrugada do sábado, após o aguardadíssimo show de Wesley Safadão no Parque do Povo.

“O programa Tarifa Zero é um sucesso e desde o final de 2023 garante, todo primeiro sábado de cada mês, passagens de ônibus 100% gratuitas para a população. Mais de um milhão de pessoas já foram beneficiadas e isso demonstra o compromisso da prefeitura de Campina Grande em garantir desenvolvimento econômico e aquecer a economia da cidade. É possível visitar os locais onde acontece o evento e também ir até sua loja preferida comprar roupas ou calçados para usar no São João. Enfim, fica a critério do cidadão como e quantas vezes usar os ônibus gratuitamente neste sábado”, destacou o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro.

Para informações, dúvidas ou sugestões você pode entrar em contato com a STTP através do whatsapp 3341-1517. Para ter acesso a todas as rotas de ônibus gratuitamente basta baixar o aplicativo MobiCG, disponível gratuitamente para Android e IOS.