Em entrevista concedida nesta quarta-feira (4) à Rádio Caturité FM, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, revelou avanços importantes no projeto de construção da nova linha férrea que irá viabilizar o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) na cidade. O gestor destacou que, após anos de trabalho silencioso, a Prefeitura está prestes a anunciar oficialmente a execução da obra, que promete transformar a mobilidade urbana no município.

“Esse projeto foi tratado durante muito tempo com discrição, porque é uma pauta muito desgastada. As pessoas já ouviram falar demais e viram pouca coisa acontecer. Agora, depois de quatro anos de trabalho técnico e institucional, a gente vai poder anunciar a construção de uma nova linha férrea, do zero, e não a revitalização de algo antigo”, afirmou Bruno.

Linha férrea sob domínio da Prefeitura

O prefeito explicou que o primeiro grande desafio já foi vencido: a devolução oficial do trecho ferroviário que estava sob concessão da Transnordestina.

“A ferrovia estava concedida há mais de dez anos. Era impossível executar qualquer ação ali porque não era nosso. Só a partir de dezembro e janeiro passados é que esse trecho passou para o domínio da Prefeitura, via DNIT. Isso foi fundamental para viabilizar o restante”, explicou.

Próximos passos e reunião com o Ministério dos Transportes

Na última terça-feira (3), Bruno se reuniu em Brasília com o secretário-executivo do Ministério dos Transportes, Jorge Santoro, e com o presidente da Transnordestina, Tufi Daher, além da equipe técnica da Prefeitura. “Foi uma reunião operacional, para afinar os detalhes do anúncio que faremos nos próximos dias. Teremos grandes novidades em até 60 dias”, adiantou.

A comitiva municipal foi composta ainda pelos secretários Joab, de Obras; Marco, de Planejamento; e pelo superintendente de Transportes, Vitor Ribeiro, que também foi elogiado pelo prefeito.

“Desde antes mesmo de assumir a Superintendência, Vitor já se dedicava ao projeto. A gente precisa reconhecer esse esforço e também agradecer à equipe da STTP, como Araci Brasil, Helda Carlos e Daniel, que acompanham esse trabalho desde 2021”, destacou.

Reintegrações e soluções sociais

Sobre as famílias que atualmente vivem às margens da linha, Bruno informou que o processo está sendo conduzido pelo Ministério Público Federal e pela Justiça Federal, com apoio da Prefeitura.

“Já existem 41 processos coletivos em andamento. Mas a Prefeitura está apresentando soluções e alternativas para essas pessoas. Sabemos que ninguém mora numa área precária porque quer. Nossa intenção é oferecer uma saída justa e humana”, afirmou.

O prefeito concluiu dizendo que a nova linha férrea representa um sonho esperado há décadas.