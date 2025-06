Durante entrevista, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, anunciou um conjunto de quatro intervenções estruturais para melhorar significativamente a mobilidade urbana na região da Avenida Assis Chateaubriand. As obras vão beneficiar diretamente os bairros Estação Velha, Tambor, Distrito Industrial, Jardim Paulistano e Liberdade, com foco no entorno da conhecida “Assis Chateaubriand”.

Segundo o prefeito, a primeira intervenção — já executada — foi a drenagem, pavimentação e abertura da Rua Maria Gomes Carneiro, com a construção de uma ponte na lateral da antiga concessionária Volvo. “Essa foi a primeira etapa e já trouxe resultados para a fluidez do trânsito na região”, destacou.

As demais ações estão em curso ou em fase de desapropriação:

– Abertura de binário com a Rua Sergipe – Essa nova via criará uma rota alternativa para aliviar o tráfego na região, funcionando em conjunto com a Maria Gomes Carneiro.

– Construção da segunda etapa do Canal do Prado – Com início previsto para o dia 27 de julho, essa obra vai conectar a Rua 24 de Maio até a altura da Av. Assis Chateaubriand, chegando até a Rua Maria Gomes Carneiro. “É uma intervenção fundamental para a drenagem e também para o sistema viário da área”, afirmou Bruno.

– Abertura da Rua Otacílio Nepomuceno – Essa via permitirá ligação direta com o Canal do Prado, resolvendo um dos principais gargalos para quem desce pela antiga São Matheus, próximo ao posto de combustíveis. Hoje, os motoristas são forçados a entrar em áreas congestionadas ou seguir por rotas mais longas. “Com essa abertura, a gente cria uma nova conexão e desafoga trechos críticos, como o acesso ao bairro Tambor e à Pedro Leal, perto do Instituto dos Cegos”, explicou.

O prefeito também informou que o decreto de desapropriação necessário para viabilizar essas obras já foi assinado e publicado. “Agora, com essa etapa cumprida, a Prefeitura vai iniciar os processos necessários para execução. Se não neste final de 2025, certamente no início de 2026 essas obras devem estar em andamento ou concluídas”, garantiu.

Com esse pacote de melhorias, a gestão municipal busca resolver de forma definitiva os antigos problemas de mobilidade na área, especialmente nos horários de pico, quando o tráfego intenso compromete a fluidez e a segurança no trânsito.