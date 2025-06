Juiz orienta sobre como acompanhar processos judiciais

Em nova participação no quadro “Fora dos Autos”, exibido na Rádio Caturité FM, o juiz Edivan Rodrigues abordou de forma didática uma das maiores dúvidas de quem tem processos na Justiça: como acompanhar o andamento de um processo judicial.

O magistrado reconheceu que, embora o Judiciário esteja em constante busca por mais eficiência, é fato que muitos processos ainda levam tempo para serem julgados.

“Servidores e juízes trabalham todos os dias para melhorar essa prestação de serviços”, disse o juiz, antes de introduzir o termo jurídico “mea culpa” — uma expressão latina que significa “minha culpa” — muito usada no ambiente forense para reconhecer falhas.

A partir daí, Edivan listou formas práticas para o cidadão acompanhar seu processo. A primeira delas é a tradicional: presencialmente no fórum, levando o número do processo e buscando informações diretamente com os servidores da vara. O juiz destacou que os fóruns são prédios públicos, de livre acesso, e que ninguém deve se intimidar com a linguagem técnica.

“Com educação e gentileza, diga que não entendeu e peça mais informações. Os servidores estão preparados para explicar”, reforçou.

Além do atendimento presencial e telefônico, o juiz apresentou uma novidade: o aplicativo TJPB Cidadão, lançado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. A ferramenta permite consultar processos, audiências, certidões, precatórios e até acessar o balcão virtual para conversar com servidores, tudo de forma simples e segura.

O quadro “Fora dos Autos” tem como objetivo aproximar o Judiciário da população e traduzir, em linguagem acessível, temas do cotidiano jurídico.

