Dicas dos Bombeiros: major alerta sobre uso de fogos e fogueiras

*Vídeo: ParaibaOnline

Com a proximidade das festas juninas, o Corpo de Bombeiros da Paraíba intensifica os alertas à população para que aproveite o período com segurança. Em entrevista à Rádio Caturité FM, o major Tavares destacou os principais cuidados que devem ser tomados, principalmente em relação ao uso de fogos de artifício e fogueiras.

Segundo o oficial, muitos acidentes ainda ocorrem devido ao uso de bombas caseiras, prática comum, porém extremamente perigosa.

Locais certificados

Tavares explicou que os estabelecimentos que comercializam fogos de maneira regular passam por vistoria e recebem certificação do Corpo de Bombeiros, o que garante mais segurança aos consumidores.

“Os próprios comerciantes procuram o Corpo de Bombeiros para ter essa credibilidade. A gente vai, faz o certificado, e ele deve estar visível no comércio, principalmente onde se vende fogo de artifício”, afirmou.

Ele reforça que comprar em locais certificados é o “primeiro passo para minimizar os riscos”.

Cuidado com crianças e locais de soltura

Outro ponto destacado pelo Major é o cuidado com o uso de fogos por crianças. “A gente às vezes quer acelerar o processo, pegar uma criança menor. ‘Não, o meu menino aqui é desenrolado, pode deixar ele.’ Então é aí que ocorrem os acidentes. Infelizmente, é aí que mora o perigo com a gente”, afirmou.

O local da soltura também precisa ser analisado. Evitar proximidade com hospitais, fios elétricos ou áreas com vegetação é essencial. “Hoje em dia a gente tem que ter uma sensibilidade também com o público autista, que tem uma sensibilidade maior ao barulho. Então tem que ter esse cuidado”, reforçou.

Fogueiras: tradição com responsabilidade

Sobre o uso de fogueiras, o major Tavares reconheceu a importância cultural da tradição, especialmente em áreas rurais. No entanto, ele alerta para o risco de incêndios.

“Quando for fazer fogueira, limpar o lado ali para que não ocorra um incêndio florestal. Ter cuidado também com fogueiras muito altas, principalmente próximas de fios”, disse.

A prática de pular a fogueira, comum no interior, também foi mencionada. “A gente ainda atende ocorrências disso. Tem que ter esse cuidado, tem que ter essa sensibilidade.”

O Corpo de Bombeiros segue atuando com ações preventivas e educativas e pede o apoio da população para um São João seguro.