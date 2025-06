O governador João Azevêdo assinou, nesta segunda-feira (2), em Brasília, operação de crédito com o Novo Banco de Desenvolvimento (Banco do Brics) no valor de R$ 430 milhões, dos quais R$ 85 milhões são de contrapartida do Governo da Paraíba, destinados a projetos de infraestrutura hídrica no Estado.

Os recursos serão destinados às obras da 2ª etapa da adutora do Curimataú, visando suprir a deficiência de abastecimento nos municípios de Juazeirinho, Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Olivedos, Damião, Barra de Santa Rosa, Araruna, Cacimba de Dentro, Cuité e Nova Floresta.

Também serão executadas as obras da adutora da Região de Catolé do Rocha, contemplando os municípios de Jericó, Mato Grosso, Brejo dos Santos, Bom Sucesso e Lagoa.

“Temos trabalhado para garantir a segurança hídrica de todas as regiões do Estado. Essas obras geram emprego e renda, promovem o desenvolvimento das regiões e, acima de tudo, melhoram a vida das pessoas. Nós fazemos um governo de inclusão, contemplando todas as áreas da gestão pública, porque entendemos que governar é cuidar das pessoas”, sustentou o chefe do Executivo estadual.

Estiveram presentes o presidente da Câmara Federal, Hugo Motta; o deputado estadual Chico Mendes; o secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga; o secretário executivo da Representação Institucional, Adauto Fernandes; e o chefe de Gabinete do Governador, Ronaldo Guerra.