Nessa segunda-feira (2) ocorreu a primeira reunião do Sintab em 2025 com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, na sede da STTP.

Na ocasião, o prefeito se comprometeu em avançar com as seguintes pautas: aplicação retroativa (atualmente é o mês de maio) da data-base do servidor; garantia do acumulado inflacionário de 2024 em 4,83%; atualização do Risco de Vida dos vigias, após 33 anos congelados; e correção no vencimento dos servidores que recebem 1 salário mínimo.

O presidente do Sintab, Franklyn Ikaz, considerou importante a abertura da mesa de negociação com a presença do prefeito para avançar em demandas históricas reprimidas: “Avançamos em algumas pautas e em outras ainda em processo de negociação”.

*Com informações da Ascom