A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), dá o pontapé inicial em mais uma edição especial do projeto ReciclaTech: o São João Tech.

A iniciativa que incentiva a doação de equipamentos eletrônicos diversos, desde celulares e tablets até computadores e outros objetos, já demonstrou seu impacto positivo com a arrecadação de mais de 1500 equipamentos de descarte eletrônico e convida agora a população a unir o espírito festivo junino com a responsabilidade ambiental, promovendo o descarte adequado de materiais e lixo eletrônico.

Após a coleta, todos os itens doados passam por um processo de avaliação e manutenção. Os equipamentos que puderem ser recuperados terão um destino certo: serão utilizados no projeto Lan House Social — uma iniciativa da SECTI que oferece, de forma gratuita, cursos de base tecnológica à comunidade campinense.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campina Grande, William Tejo Filho, falou sobre a ação: “O São João Tech é uma oportunidade para a comunidade campinense celebrar o período junino com um olhar para o futuro, transformando o que seria descartado em ferramentas de aprendizado e inovação”.

A SECTI disponibiliza um ponto de coleta fixo em sua sede, localizada na Rua Santa Clara, SN, no primeiro andar do prédio, que fica em frente ao Açude Novo. As doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Já para quem não tiver a possibilidade de se deslocar até a sede da SECTI, pode solicitar a coleta diretamente em sua residência ou empresa.

Para agendar a coleta, basta entrar em contato através do número de WhatsApp (83) 98831-4447 ou enviar uma mensagem pelo perfil do Instagram @secti.cg, informando quais equipamentos deseja doar e combinando a melhor data e horário para a equipe da SECTI realizar a busca.