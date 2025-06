Prefeito anuncia na gratificação dos gestores das escolas de João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena anunciou, nesta terça-feira (3), o reajuste de 27,5% na gratificação destinada aos gestores das escolas da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa. O anúncio foi realizado durante evento de avaliação escolar, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, e reforça o compromisso da gestão com a valorização dos profissionais da educação e a melhoria contínua da qualidade do ensino público.

A medida, segundo o prefeito, também reconhece o papel fundamental dos diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos na construção de uma educação cada vez mais eficiente e inclusiva, fortalecendo a gestão escolar e incentivando resultados positivos. Cícero Lucena explicou que o percentual varia de acordo com o perfil de cada escola – entre R$ 2.550 até R$ 4.650. Atualmente, os valores correspondentes são de R$ 2 mil e R$ 3.600.

“Atendendo ao pedido da Secretaria de Educação, estamos realizando um reajuste. Se dependesse só de mim, seria ainda maior. Estamos concedendo um aumento de 27,5% na gratificação dos gestores, que vai variar de acordo com o tamanho da escola. Esse percentual, no maior valor, por ir até R$ 4.650 e a meta é que todas as escolas cresçam”, afirmou o prefeito.

A secretária Municipal de Educação e Cultura (Sedec), América Castro, disse que, em geral, João Pessoa tem demonstrado bom desempenho na avaliação da educação na Paraíba, superando metas em diversas áreas e mostrando avanços na qualidade do ensino. Essa valorização salarial reconhece esses avanços. Ela também lembrou que o reajuste contempla os gestores das escolas, porque para os profissionais dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) já foi dado desde janeiro deste ano.

“Um aumento significativo, de quase R$1 mil nos casos de maior gratificação. É o reconhecimento de um gestor que quer ver o município avançando cada vez mais. Esse reajuste serve como incentivo para que nossos gestores se dediquem ainda mais”, afirmou a secretária, ressaltando que os gestores recebem o novo percentual já a partir desse mês de junho.