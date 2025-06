Museu do SESI homenageia Elba e o São João de Campina

Venha vivenciar, no coração da Rainha da Borborema, uma imersão na história do São João de Campina Grande, para conhecer ou recordar as tradições que fazem da nossa festa junina uma das maiores e mais importantes manifestações culturais do país.

Esse é o convite que a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), por meio do SESI Museu Digital, realiza a campinenses e turistas, ao promover a exposição especial “Arraiá Digital: Memórias, Campina e São João”.

A abertura oficial será realizada nesta quarta-feira (4), às 17h, pelo presidente da FIEPB, Cassiano Pereira. A exposição do SESI Museu Digital tem curadoria da professora Cléa Cordeiro, e um dos destaques é o quiz em homenagem à cantora Elba Ramalho, uma das principais expoentes da cultura paraibana.

Além do quiz, a exposição “Arraiá Digital” também conta com recortes históricos do São João de Campina Grande, relembrando em fotos e documentos as suas origens e as principais transformações que hoje fazem do evento “O Maior São João do Mundo”. E tem mais: karaokê com sucessos tradicionais do forró, minidocumentário com uma homenagem a personalidades que ajudaram a construir a história do São João de Campina Grande e um cantinho especial onde os visitantes poderão eternizar sua participação no “Arraiá Digital”.

Tudo isso em um espaço carinhosamente ambientado, no clima da festa, pela equipe do SESI Museu Digital, que fica localizado às margens do Açude Velho, no coração da cidade e próximo ao Parque do Povo, principal polo da festa. A exposição ficará aberta ao público até 4 de julho, das 9h às 20h, de segunda a quinta-feira, e das 10h às 20h, de sexta-feira a domingo.