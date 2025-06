Bruno e Veneziano discutem recuperação da linha férrea de Campina no Ministério dos Transportes

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), esteve em Brasília nesta terça-feira (3) para uma reunião no Ministério dos Transportes, ao lado do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). O encontro teve como pauta principal a revitalização da linha férrea que corta o município.

O diálogo ocorreu com o secretário-executivo do Ministério, George Santoro, e contou com a presença da diretora de Obras e Projetos, Maryane Figueiredo, e do coordenador-geral de Parcerias, Felipe Moreira.

Também participaram representantes da Ferrovia Transnordestina Logística (FTL): o presidente Tufi Daher, o diretor de Relações Institucionais Ismael Trinks e o diretor comercial Marcello Marques.

Bruno esteve acompanhado pelos secretários Joab Machado (Obras), Marcus Nogueira (Planejamento), pelo superintendente de Trânsito e Transportes, Vitor Ribeiro, e pelo assessor especial Eduardo Espínola.

A reunião teve como foco a recuperação da malha ferroviária da cidade, considerada estratégica para o futuro da mobilidade urbana e do desenvolvimento logístico de Campina Grande.