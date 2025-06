Aparte: o parque eólico que ´revoluciona´ o Seridó da Paraíba

Um ´mundo novo´ está ganhando forma na região do Seridó da Paraíba, com a consolidação do parque eólico denominado ´Complexo Eólico Serra da Palmeira´ que é implantado pelo grupo chinês CTG.

São 108 turbinas que vão gerar energia, cada uma com 120 metros de altura, com cada uma das três hélices (pás) medindo 83 metros, que se movimentam ocupando um diâmetro de 171 metros.

A capacidade de geração, quando plenamente em funcionamento, será de 648 mw (megawatt), o que permitiria atender simultaneamente 1.700 residências.

O parque eólico, sediado na cidade de Nova Palmeira, tem turbinas instaladas nas cidades de Picuí, Pedra Lavrada, São Vicente do Seridó e Baraúna.

É para lá que foram levados os imensos transformadores que ficaram famosos no transporte em solo paraibano.

Para fixar as 108 turbinas foram utilizadas 7,4 toneladas de aço e 64 mil m3 cúbicos de concreto, espalhados em 8 mil hectares de terras que foram arrendadas, além de 2 mil outros hectares utilizados para ‘reservas legais´.

*Vídeo: ParaibaOnline

Leia mais detalhes acessando a edição completa desta terça-feira da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza – a mais antiga, tradicional e lida coluna sobre política e economia da imprensa paraibana,

Acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/hugo-motta-quer-fazer-historia/