Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira na Paraíba

No início da manhã de hoje foi observada uma maior concentração de nuvens baixas, sobre o setor leste do Estado, associadas ao deslocamento de umidade oriunda do oceano Atlântico em direção à costa leste da Paraíba, trazida pelos ventos em baixos níveis (ventos alísios de sudeste, normalmente nesta época do ano sopram com mais intensidade). Com isso, poderão ocorrer chuvas passageiras e pontuais sobre áreas deste setor.

As temperaturas máximas registradas na tarde de ontem em Bananeiras 26,6ºC, Cabaceiras 31,0ºC, Campina Grande 27,5ºC, João Pessoa 29,7ºC, Monteiro 30,7ºC, Patos 34,2ºC, Picuí 29,6ºC e Sousa 34,7ºC; e as mínimas registradas na madrugada de hoje em Bananeiras 21,3ºC, Cabaceiras 21,0ºC, Campina Grande 20,5ºC, João Pessoa 23,9ºC, Monteiro 16,3ºC, Patos 23,9ºC, Picuí 20,1ºC e Sousa 22,0ºC.

*AESA